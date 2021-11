Femminicidi, Europa Verde: “Le panchine rosse non bastano, serve lotta a cultura patriarcale”

Italia. “I terribili fatti di cronaca degli ultimi giorni avvenuti in Emilia-Romagna ci inchiodano senza mezzi termini alle nostre responsabilità in merito al fenomeno dei femminicidi, per i quali l’Italia detiene una media agghiacciante: uno ogni 3 giorni. Ognuno di questi crimini decreta senza possibilità di appello il fallimento dello Stato, della società, della nozione stessa di civiltà”, commenta l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce di Europa Verde.

