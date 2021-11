Letimbro, mister Oliva soddisfatto: “La squadra ha dimostrato un grande carattere, obiettivo salvezza confermato”

Quiliano. Ieri allo stadio Andrea Picasso è andato in scena il match tra Letimbro e Savona, gara valida per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria terminata sul punteggio di 5-2 in favore degli Striscioni. Una buona prestazione non è quindi bastata agli ospiti per riuscire ad arginare la corazzata biancoblù, squadra abile a portarsi sul doppio vantaggio dopo appena cinque minuti rispetto al fischio iniziale dell’incontro.

