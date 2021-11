Pandemia, Toti «Garantire ai vaccinati nessuna nuova limitazione»

Genova. «Ho appena chiesto al Governo, e con me la stragrande maggioranza dei Presidenti, di garantire a chi si è vaccinato e corre molto meno rischi la certezza che non ci saranno nuove limitazioni. Per questo occorre diversificare le attività possibili a seconda che un cittadino abbia green pass da vaccino o da tampone. È infatti provato che a riempire i nostri ospedali e le nostre terapie intensive sono per la stragrande maggioranza persone non vaccinate». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti intervenuto in videoconferenza alla riunione della Conferenza delle Regioni sulle misure restrittive per i non vaccinati. Presenti, insieme al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli, i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini.

