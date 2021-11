Viadotto di San Benigno, nuovi dubbi sulla sicurezza: indagini su tutte le travi arrugginite

Genova. Verranno estesi a tutti i portali corrosi dalla ruggine i prelievi sulla struttura di acciaio che regge il viadotto di San Benigno, tra l’Elicoidale, la Sopraelevata e il casello di Genova Ovest, da tre settimane sottoposto a limitazioni di traffico dopo l’allarme lanciato dai tecnici della ditta incaricata da Autostrade nell’ambito dei lavori del Nodo di San Benigno. Confermati quindi il divieto di transito per i trasporti eccezionali sopra le 44 tonnellate e il restringimento di carreggiata che per fortuna non crea problemi alla circolazione.

... » Leggi tutto