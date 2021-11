Calcio a 5, beffa nel finale per l’Airole Fc. Il derby va al Bordighera

Airole. Prima sconfitta interna stagionale per l’Airole Fc nel campionato di calcio a 5 di serie C 2021-22 della Liguria. Nella quarta giornata infatti il Bordighera ha espugnato il campo sportivo di Camporosso, terreno di casa dei biancoverdi, con il risultato di 2-3 al termine di un derby acceso e ricco di capovolgimenti di fronte che ha fatto anche registrare cinque espulsioni complessive (una per i padroni di casa, quattro per gli ospiti) fra campo e panchine.

