Campo migranti a Ventimiglia, deputato Di Muro: «Se sarà albergo a spese dei contribuenti, mi opporrò»

Ventimiglia. «Cari concittadini ventimigliesi, molti di voi mi stanno chiedendo informazioni sul nuovo campo migranti che dovrebbe sorgere nella nostra città. Voglio essere franco e sincero: non sono stato invitato al recente vertice in Comune, né ho ricevuto relazioni o progetti dall’Amministrazione Comunale tantomeno dal Ministero dell’Interno. Non conosco luoghi, tempi, modi di questa iniziativa. Mi viene quindi difficile commentare o giudicare notizie che ho ricevuto per interposta persona o apprese dai giornali. Mi farò quindi parte attiva per chiedere delucidazioni. Voglio però chiarire fin d’ora il mio pensiero.

Se questa nuova struttura servirà come hub logistico volto a trasferire i migranti regolari e irregolari verso strutture già esistenti in Italia vedrà tutto il mio sostegno e quello della Lega Ventimiglia che rappresento. Se invece sarà un centro d’accoglienza fine a se stesso, un albergo a spese dei contribuenti, un incentivo a raggiungere Ventimiglia, un problema per i residenti limitrofi, allora mi vedrà tra i più fieri oppositori». A dichiararlo, in merito alla notizia dell’imminente apertura di un campo di transito per migranti, è il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro.

