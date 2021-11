Cosa scrivere su un timbro aziendale? Guida sintetica

Il timbro aziendale è una sorta di biglietto da visita per un’azienda. In quanto tale, per presentarla al meglio agli occhi del cliente, deve riportarne tutti i dati indispensabili. Viene spontaneo ovviamente chiedersi quali siano questi dati. Possiamo partire dividendoli in due categorie, quelli obbligatori e quelli facoltativi. In ogni caso, le informazioni da inserire nel timbro possono variare a seconda del tipo di azienda interessata.

Il primo step nel creare un timbro consiste nello scegliere un logo per la propria ditta, al fine di comunicare a clienti e fornitori la specifica identità dell’azienda. Per il design ci si può affidare a dei grafici esperti, oppure avvalersi di sofisticati programmi di grafica computerizzata. Per qualunque logo su cui ricada la scelta, vanno rispettate le seguenti dimensioni standard: 75 pixel in orizzontale e 190 pixel in verticale.

In secondo luogo bisogna stabilire i dati da inserire sul timbro. Come scritto nel primo paragrafo, alcuni sono necessari, mentre altri solo opzionali. Al primo gruppo appartengono il nome (o anche l’acronimo) dell’azienda, insieme all’indirizzo della sede legale, al codice fiscale e alla partita iva. Fra i facoltativi ci sono invece il numero di telefono e il sito internet.

Un certo peso ha anche il tipo di azienda. Per le società di capitali, come le S.P.A., le S.A.P.A o le S.R.L., il valore del capitale versato verrà indicato dopo la ragione sociale. Per le società di persone (S.S, S.A.S.) vanno indicati nel timbro anche i nomi dei soci o dei proprietari. Nel caso si tratti di un’azienda individuale, servono nome e cognome e indicazione della professione. Un esempio può essere un servizio idraulico oppure uno studio professionale.

Esistono inoltre diversi tipi di timbro. Con il timbro autoinchiostrante, come suggerisce il nome, non c’è alcun bisogno di immergerlo. Ciò grazie al suo sistema che attinge automaticamente all’inchiostro presente al suo interno. Usando invece il modello a secco, la stampa viene con effetto in rilievo. Infine con il timbro manuale, il più conosciuto generalmente, si avrà bisogno di attingere all’inchiostro per l’apposizione del timbro stesso. Senza considerare soluzioni come il timbro ceralacca.

Il timbro dimostra anche di essere particolarmente utile in materia di marketing e promozione. Infatti, sempre più imprenditori oggi, sia di grandi che di piccole/medie aziende, lo utilizzano per avere un maggior impatto su fornitori e clienti. Da molti infatti, soprattutto se curato nella grafica e nel design, viene visto come un simbolo di professionalità, successo e affidabilità. Insomma, l’ideale per creare brand awareness e anche per generare lead.

Oltre che elegante, infine, dimostra anche di possedere una certa praticità. Avendo tutti i dati aziendali, grazie al timbro si possono semplificare o addirittura velocizzare alcuni compiti, specie in campo amministrativo. È infatti possibile sostituire le firme con il timbro, in quanto dotato della stessa validità giuridica della firma. Così si risparmierà tempo prezioso, specie quando i documenti da siglare sono molti. Ulteriori utilizzi possono essere: numerare documenti, smistare la posta, datare pagamenti, assegni e fatture.