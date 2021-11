Savona/Albenga. Sono 14 le classi in quarantena ad oggi in provincia di Savona: 6 nel capoluogo, 5 ad Albenga, 2 a Spotorno e una a Finale Ligure. Un numero che è sceso rispetto a cinque giorni fa (erano 22), quando ancora erano in vigore le “vecchie” regole. Sono però aumentati i tamponi a cui studenti e docenti sono obbligati a sottoporsi.

