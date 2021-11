Culle per la vita e parto in anonimato, la Regione promuoverà campagne informative

Genova. Il Consiglio regionale ha approvato oggi a maggioranza (voto contrario dell’opposizione) la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia, Claudio Muzio, che impegna la Giunta Toti a porre in essere, nel quadro delle azioni di sostegno alla maternità e alle donne in gravidanza che si trovino in situazione di difficoltà economica, psicologica o sociale, un’adeguata campagna informativa in merito alla possibilità del parto in anonimato garantita dalla legge e alla presenza delle “culle per la vita” sul territorio ligure.

