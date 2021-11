Genova. La Liguria potrà spendere 9,6 milioni di euro nel 2021 per assumere personale a tempo determinato che si occuperà di snellire la macchina amministrativa per l’occupazione del Pnrr. A prevederlo è la legge di variazione di bilancio approvata oggi in Consiglio regionale che include nuove risorse per un totale di oltre 13,1 milioni di euro da spendere fino al 2023.

... » Leggi tutto