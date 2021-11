Ospedaletti, nuovo progetto per Baia Verde da cordata straniera. Cimiotti: «Valutazione in corso»

Ospedaletti. Spunta un nuovo progetto di finanza ad iniziativa privata per il completamento del porto turistico di Baia Verde. A confermalo è il sindaco Daniele Cimiotti che venerdì scorso ha accolto in Comune la proposta presentata da un soggetto «qualificato». Sul nome del proponente, almeno per ora, l’amministrazione della Città delle rose mantiene il massimo riserbo. Al momento è dato sapersi che si tratta di una società costituita ex novo battente bandiera francese.

... » Leggi tutto