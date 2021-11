Vallecrosia. Primo semaforo rosso per i 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy per mano dell’Ospedaletti Calcio. I giovani biancorossi, durante la quinta giornata del girone A degli Allievi Provinciali U16 che si è disputata domenica sul campo in erba dello “Zaccari” a Camporosso, hanno infatti perso 0 a 5 contro gli orange.

