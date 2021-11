Sanremo compie la svolta elettrica con le colonnine targate Unoenergy

Sanremo. Sono state inaugurate questa mattina le prime postazioni di ricarica elettrica di ultima generazione fornite da Unoenergy (ex gruppo Unogas) che si era aggiudicata il bando promosso dal Comune per adeguare la città alle esigenze della mobilità sostenibile. Il primo punto di ricarica per auto elettriche si trova al Palafiori (nel parcheggi interrati al piano -1) con quattro postazioni, mentre in piazza Colombo sono state installate due panchine ad energia solare a cui si possono connettere gli smartphone.

