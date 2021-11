Serie A1: Bogliasco a testa alta contro le campionesse d’Italia

Bogliasco. Alla vigilia del match Mario Sinatra aveva promesso che il suo Bogliasco avrebbe provato a rendere la vita dura alle campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania. E così in effetti è stato, malgrado guardando il punteggio finale (22-9 per le etnee) si sarebbe portati a credere l’esatto contrario. In realtà la gara della Scuderi, disputatasi questo pomeriggio e valida per il quinto turno del campionato di Serie A1, è stata tutt’altro che a senso unico. Soprattutto nella prima metà.

