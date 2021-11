Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, ecco il test per sapere quanta CO2 produciamo coi nostri rifiuti

Imperia. Ormai tutti sappiamo che le nostre scelte e azioni quotidiane hanno un impatto sull’ambiente. Ma fino a che punto? E soprattutto: si può calcolare questo impatto a livello di singolo cittadino? La risposta è sì! Lo studio associato WasteLab e il team di Junker app hanno infatti elaborato un test per tradurre l’impatto delle nostre azioni individuali riferite al conferimento dei rifiuti domestici in termini di CO₂. Il test “Carbon WastePrint” – questo il suo nome – è stato candidato quest’anno come azione nell’ambito della SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si svolge dal 20 al 28 novembre.

... » Leggi tutto