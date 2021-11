Campo Ligure, sabato l’inaugurazione dell’edicola in ricordo del santuario della Misericordia

Campo Ligure. La storia del Santuario di N.S. della Misericordia (per i campesi “la Cappelletta”) ha origine a metà del 1600 come “ex voto” fatto da un facoltoso commerciante genovese precipitato da cavallo in quella zona. Situata a ridosso della statale del Turchino, tra il centro di Campo Ligure e la stazione ferroviaria, la “Cappelletta” per secoli ha rappresentato un punto di riferimento quasi famigliare per chiunque transitasse in quel frequentatissimo tratto di strada.

