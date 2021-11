Imperia, intervento e recupero di 72 alloggi di edilizia residenziale pubblica

Imperia. E’ stato presentato questa mattina il fine lavori del progetto di recupero ed efficientamento energetico di 72 alloggi di Edilizi Residenziale Pubblica. Le opere finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, alla bonifica dell’amianto ed alla manutenzione straordinaria degli ascensori, hanno richiesto un investimento di oltre 1,2 milioni di euro stanziati da Regione Liguria ed hanno riguardato gli edifici di ARTE Imperia in via Vecchia Piemonte 83 ed in via Spontone 50.

