Judo Club Ventimiglia contro la violenza sulle donne

Ventimiglia. «In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà giovedì 25 novembre, abbiamo il piacere di condividere con voi la nostra campagna social nata con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza contro qualsiasi forma di violenza verbale, fisica o psicologica, combattere qualsiasi forma di discriminazione e favorire la diffusione delle pari opportunità mediante la diffusione della Cultura del Rispetto attraverso la pratica dello judo. In quanto donne judoka praticamente da sempre, è un tema a noi molto caro e ogni giorno ci impegniamo affinché bambine e ragazze si avvicinino alla pratica del nostro sport per diventare donne più forti e consapevoli del loro valore e lo stesso facciano i bambini e i ragazzi per diventare Uomini migliori e responsabili» – dice il Judo Club Ventimiglia.

... » Leggi tutto