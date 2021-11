Protezione dei dati nell’era digitale, CNA Imperia: «Un nuovo progetto per le imprese»

Imperia. Oltre 3 anni fa, esattamente il 25 maggio 2018, è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione, al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Nel 2021 tuttavia sono ancora molte le imprese che non hanno accolto le significative novità del GDPR, che ha sostituito le normative nazionali in materia di privacy, introducendo importanti cambiamenti per tutte le realtà e in particolar modo per chi tratta dati sensibili.

