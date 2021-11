Sopralluogo della polizia municipale al camping Angolo di Sogno

Diano Marina. Effettuato oggi un ulteriore sopralluogo da parte della polizia municipale al molo Landini che, sotto la guida del comandante Massimo Sanguineti, con alcuni tecnici del comune del comune di Diano Marina, si è recata sul luogo per una serie di verifiche in seguito alla chiusura di alcuni mesi fa del camping Angolo di Sogno, dovuta ad alcune difformità, sia di carattere demaniale, sia di carattere commerciale, per le quali la proprietà aveva fatto ricorso al TAR contro il provvedimento comunale in seguito alla decadenza della concessione e al mancato pagamento dei canoni .

