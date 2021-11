Super green pass, Draghi vara il decreto: in vigore anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio

Super green pass. Quella che fino a qualche settimana fa sembrava una boutade è invece diventata realtà prendendo forma tanto più cresceva la rapidità con cui aumentavano i contagi. E così presto chi non ha il vaccino non potrà praticare tutte quelle attività per cui oggi basterebbe un tampone negativo. Stadi, palestre, impianti sciistici, bar, ristoranti, cinema, teatri, discoteche, spettacoli ed eventi, cerimonie pubbliche, anche alberghi: solo chi ha il super green pass – ovvero chi è vaccinato oppure guarito – potrà passare. E sì, anche in zona bianca.

... » Leggi tutto