Vesima, dopo la variante al puc i comitati si preparano alla mobilitazione: “Sconfitta di tutta la città”

Genova. È stata approvata ieri durante il Consiglio comunale, la variante al PUC che consentirà l’edificazione a Vesima di nuove costruzioni residenziali in terreni sino ad oggi destinati ad uso agricolo. La variante era già stata contestata da comitati cittadini che denunciavano l’ennesima speculazione edilizia a danno del territorio del ponente genovese e che ora stanno serrando le fila per provare ulteriori iniziative in contrasto al progetto.

