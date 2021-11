Via libera alle ‘miniere urbane’ con il recupero dei rifiuti tecnologici: obiettivo recuperare il 65% dei metalli rari

Genova. “Finalmente anche in Liguria verranno create delle miniere urbane per recuperare in particolare i metalli (spesso rari) presenti nei rifiuti elettrici ed elettronici, avviando una vera economia circolare”. Così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa e prima firmataria – insieme ai colleghi di partito Ferruccio Sansa e Roberto Centi – dell’ordine del giorno discusso ieri in Consiglio regionale per dare vita alle “miniere urbane” sul territorio ligure.

