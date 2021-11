Bogliasco. Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Bogliasco come ogni anno offre per la cittadinanza un momento di riflessione e spettacolo sul tema: presso la Sala B. Ferrari di via Vaglio dalle ore 17 si susseguiranno diversi interventi per dire no alla violenza. L’ingresso è libero.

... » Leggi tutto