CNA Impresa Donna: “Con rispetto, contro ogni violenza”. Al via la campagna social

Sanremo. «Se ci fosse maggior rispetto per le donne, probabilmente non avremmo bisogno di giornate come questa del 25 novembre né di numeri dedicati anti-violenza e tantomeno di denunciare episodi di discriminazione e di rivendicare condizioni di parità sul lavoro. Non sentiremmo parlare di 87mila femminicidi all’anno nel mondo. Tutte le persone meritano rispetto, indipendentemente dal colore della pelle, dall’orientamento sessuale o religioso, dall’età, e indipendentemente dal fatto di essere uomini o donne». A dichiararlo Monica Pisano, Presidente CNA Impresa Donna della Provincia di Imperia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione di ogni violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

