Liguria. Il Natale è salvo, almeno per i vaccinati (e guariti dal Covid-19). Per chi invece ha preferito non sottoporsi all’iniezione le opzioni sono due: farlo nel più breve tempo possibile oppure accettare il fatto che durante le prossime feste invernali non potrà andare al ristorante, negli stadi, al cinema o a teatro. A deciderlo è stato il governo che ieri ha presentato il nuovo decreto.

