Covid, per l’Europa la Liguria diventa rossa: possibili restrizioni per i viaggi internazionali

Genova. Come ogni giovedì l’European Centre for Disease Prevention and Control (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), vale a dire l’agenzia indipendente dell’Unione europea che ha lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell’Unione nei confronti delle malattie infettive, ha aggiornato il monitoraggio delle varie regioni del continente, e questa volta la Liguria è stata classificata come rossa, insieme a Valle d’Aosta , Veneto, Emilia-Romagna, Val d’Aosta, Marche, Lazio e Provincia di Trento, regioni che condividono lo stesso colore di praticamente tutta la Francia, Spagna, Portogallo, nord della Germania e buona parte dei paesi scandinavi.

