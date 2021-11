L’Università di Genova aprirà uno sportello per assistere le donne vittime di violenza

Genova. Sarà aperto nei prossimi mesi all’università di Genova, uno sportello dedicato a raccogliere le denunce delle donne che hanno subito violenza e ad aiutarle con un percorso di assistenza legale e psicologica. Una notizia anticipata in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, che ha visto l’ateneo genovese come uno dei punti centrali delle iniziative.

... » Leggi tutto