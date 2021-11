Prenotazione terza dose, in Liguria primi posti a Natale: Toti chiede di tornare ai ritmi di giugno

Genova. Per fare la terza dose di vaccino anti-Covid a Genova bisogna aspettare un mese, a meno di colpi di fortuna. La prova l’abbiamo fatta oggi pomeriggio: i primi posti liberi negli hub si trovano sotto Natale, se non direttamente a gennaio, anche se può capitare di trovare qualche slot nelle farmacie, che tuttavia sono quasi tutte esaurite fino a febbraio. Sono gli effetti della nuova stretta del Governo per rendere la vita molto più difficile a chi non si è immunizzato: uno spauracchio generale che si riflette anche nei dati del sistema di Liguria Digitale.

