Imperia. Asl1 comunica all’utenza che a partire dal 1 dicembre 2021, l’accesso diretto per le vaccinazioni

(libero e senza prenotazione) sarà mantenuto solo per chi deve effettuare la prima dose. Per quanto concerne invece la terza dose (booster), è necessario effettuare la prenotazione sui seguenti canali:

... » Leggi tutto