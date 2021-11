Riviera Trasporti, boccata d’ossigeno. Conti sbloccati

Imperia. «Prendiamo atto con soddisfazione del provvedimento del giudice. Ringraziamo la Provincia del suo contributo importante per l’accoglimento della nostra opposizione al pignoramento. Questo atto consentirà la prosecuzione della nostra attività per far fronte agli impegni presi con i lavoratori e l’utenza». A dichiararlo è il presidente della Riviera Trasporti Giovanni Barbagallo che commenta positivamente lo sblocco dei contributi pignorati alla società del trasporto pubblico locale imperiese.

