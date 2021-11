Rolex Giraglia, Sanremo – Saint-Tropez sarà il 10 giugno: ecco il calendario 2022 dello Yci

Genova. Lo Yacht Club Italiano comunica le date del calendario sportivo dell’anno 2022. Oltre a confermare tutte le classiche regate da febbraio a ottobre, il 2022 si arricchisce di ulteriori eventi che hanno rivestito una grande importanza nella storia del club e che ne tracciano indelebilmente il futuro: i primi due rappresentano la conferma di due regate riportate in auge l’anno scorso come la Genova Sailing Week e le Regate di Primavera di Portofino, quindi si conferma la RoundItaly, a sottolineare l’impegno del Club per le regate offshore e, come ultimo arrivato – ma non meno importante – il Campionato Europeo Melges 24 che si terrà, nelle acque di Genova, dal 22 al 29 ottobre del prossimo autunno.

