Savona, la gioia del presidente Marinelli per il passaggio in Coppa: “Vincere è il nostro imperativo”

Settimana da incorniciare per il Savona. Gli Striscioni hanno riconquistato la vetta del campionato di Prima Categoria agguantando la Sampierdarenese e hanno superato il turno in Coppa Liguria.

Dopo il pareggio per 1 a 1 dell’andata, ieri il Savona ha battuto 2 a 0 la Carcarese, capolista del girone “A”, in trasferta al “Candido Corrent” in un ambiente freddo per la temperatura reso caldo dalla presenza delle due tifoserie. Fattore atipico per la categoria.

