Sport, il Comune di Genova azzera ancora i canoni per gli impianti civici a società e federazioni

Genova. Approvate dalla giunta, su proposta dell’assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, le nuove misure di sostegno di associazioni, federazioni e società sportive che gestiscono impianti sportivi in concessione da parte del Comune. Anche per il 2021 è stata decisa l’esenzione dal pagamento dei canoni concessori. «Continuiamo a supportare le associazioni sportive che svolgono un irrinunciabile ruolo di socialità soprattutto verso i giovani che hanno molto risentito delle limitazioni dovute al Covid – spiega l’assessore Piciocchi – in questi mesi di emergenza pandemica, abbiamo assunto alcune misure concrete che hanno dato una boccata d’ossigeno ad alcune importanti attività, come quelle dei gestori degli impianti sportivi e del mondo dell’associazionismo, che vogliamo fortemente sostenere nella logica della sussidiarietà».

