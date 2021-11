Vado Ligure, gli studenti incontrano un partigiano in memoria dei caduti dei rastrellamenti

Vado Ligure. In occasione delle celebrazioni in memoria dei caduti nei rastrellamenti del ’44-’45, Giuseppe De Grandi, Partigiano Tuono, classe 1927, il 26 alle alle ore 11 incontrerà gli alunni della Scuola “G. Bertola” per condividere la sua esperienza con i ragazzi. Ad accompagnarlo, il Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e una delegazione della Sezione ANPI della Valle di Vado rappresentata dal presidente Sergio Verdino.

