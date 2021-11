25 novembre, la Carcarese contro la violenza sulle donne

Carcare, 25 novembre 2021 – Le mani di una donna che si muovono con paura, timore. Poi vanno alla ricerca di aiuto, ma si ritraggono. È indecisa, lo dice lei stessa con una voce piena di sofferenza e dolore. Si sente in gabbia, vorrebbe scappare e sa che potrebbe farlo. Ma l’idea la terrorizza. Dalla mani si passa al volto, prima non riesce a guardarsi, poi si convince. Osserva i segni della sua prigionia. Parte del suo volto è livido, lo sguardo specchio della sua anima, colpita nel profondo. “Non ce la faccio più, non me lo merito”, dice.

