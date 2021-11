Monaco. A partire da domani, sabato 27 novembre, nel principato di Monaco saranno in vigore nuove misure restrittive per far fronte alla recrudescenza dei contagi da Covid-19. Le nuove misure sanitarie, emanate del Governo monegasco per contrastare la pandemia, saranno in vigore fino al prossimo 20 dicembre, giorno in cui inizieranno le vacanze di Natale.

... » Leggi tutto