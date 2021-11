Covid, nessun discrepanza nei dati dei vaccinati a ciclo completo in Liguria

Genova. Rispetto a quanto riportato da un consigliere della minoranza, Regione Liguria precisa che i numeri forniti sull’andamento della campagna vaccinale, il 3 novembre e il 25 novembre, non hanno alcuna discrepanza. I dati si riferiscono allo stesso numero di vaccinati ma che possono essere conteggiati in due modi differenti. Secondo i dati forniti da Liguria Digitale la dose unica Johnson&Johnson (somministrata a più di 32 mila liguri) viene conteggiata nel ciclo completo, facendo alzare di qualche punto rispetto ad Alisa la percentuale di questa fascia (che per Liguria Digitale infatti oggi si attesta a 82,31%).

