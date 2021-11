Grandi opere, ma a piccoli passi: anche il porto di Ospedaletti nell’inchiesta di Tgr Liguria

Ospedaletti. Grandi opere, ma a piccoli passi: è il destino di linee ferroviarie, strade e porti che attendono da anni di essere completati in Liguria. Un destino comune anche nel passato, ad esempio c’è un’infrastruttura rimasta per sempre sulla carta, la ferrovia Albenga-Garessio, attraverso la Val di Neva, il cui progetto originale, che risale addirittura al 1885, è spuntato fuori da qualche archivio. L’inchiesta della Tgr Liguria – direttore Alessandro Casarin, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore Luca Ponzi – è un viaggio da Ponente a Levante su opere ferme da anni e che andrà in onda nel tg delle 14 da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre.

