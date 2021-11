San Fruttuoso, con le telecamere spiava il personale del bar: titolare segnalato all’ispettorato del lavoro

Genova. Un controllo approfondito che ha messo in evidenza gravi mancanze igieniche e burocratiche e, soprattutto, la condotta antisindacale del titolare, scoperto a sorvegliare con telecamere il proprio personale. Per questo motivo gli agenti della polizia locale di Genova hanno sospeso l’attività di un bar di via Toselli a San Fruttuoso, mentre il proprietario dell’attività è stato segnalato all’Ispettorato del lavoro.

... » Leggi tutto