Sanremo, atti della società partecipata negati a consigliere. Palazzo Bellevue: «Perplessi» 

Sanremo. Consigliere di minoranza vuole vederci chiaro sulle ultime operazioni di Amaie Energia, ma dalla società pubblica arriva un due di picche. E’ un caso giuridico e politico quello innescato dal consigliere Andrea Artioli del gruppo di Liguria Popolare che, nei mesi scorsi, aveva chiesto alla società in house, costituita dal municipio, di fornire tutta la documentazione inerente quattro punti di recente sviluppo: l’acquisto del ramo di azienda tabiese della Docks Lanterna, il rendiconto della gestione delle spiagge prese in carico da Amaie Energia, progetto e contratto dell’ex assessore Giuseppe Di Meco nominato nuovo responsabile della pista ciclabile e dettagli sugli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione, guidato dall’avvocato Andrea Gorlero, in ordine alla gestione del personale assunto in azienda. Richieste in parte accolte e in parte respinte dall’Ad di Amaie Energia.

