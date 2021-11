Ventimiglia, migrante dato per disperso sul “Passo della Morte”: ricerche in corso

Ventimiglia. Ricerche in corso per un migrante dato per dispero nella serata di ieri. Lo straniero stava cercando di raggiungere clandestinamente la Francia, attraverso il Passo della Morte, al confine tra Ventimiglia e Mentone. Arrivato tra i cento e i duecento metri dal confine italo-francese, in una zona molto impervia, l’uomo ha allertato i soccorsi, chiamando il 112 dal proprio telefono, e dicendo, grazie alla presenza di un interprete, di non riuscire più a muoversi.

... » Leggi tutto