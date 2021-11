World Solo 24 Hours Mtb Championship, in Liguria torna la grande mountain bike mondiale

Genova. Il 27, 28 e 29 maggio 2022 torna la 24H of Finale, uno degli eventi più attesi tra gli appassionati di mountain bike a livello internazionale, che accoglierà anche la nona edizione del World SOLO 24 Hours MTB Championship, il mondiale che raduna i più grandi atleti internazionali che corrono le 24 ore in solitaria. Per questa 22° edizione della 24 H attesi oltre 3000 bikers, provenienti da ogni angolo del mondo e di Italia.

