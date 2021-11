A Imperia si accende il Natale, via alle feste con uno spettacolo in piazza De Amicis

Imperia. Prende ufficialmente via il Natale a Imperia con l’accensione delle luminarie. Alle ore 18.00 in piazza Edmondo De Amicis si è svolto l’evento di accensione delle luci natalizie, animato dagli artisti del Teatro Scalzo di Genova. Presenti al momento simbolico che da il via alle feste, il sindaco Claudio Scajola, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e una rappresentanza del Consiglio Comunale dei ragazzi di Imperia. Ed è stato proprio il sindaco dei ragazzi con le parole «si illumini la città» dare il via all’atmosfera più attesa dell’anno.



