Cairo, inaugurata Piazza della Vittoria. Il sindaco: “Non esiste bello o brutto, deve essere il nostro orgoglio”

Cairo Montenotte. L’attesa è stata lunga, oltre i 299 giorni (in totale 350) previsti all’inizio dei lavori che si sono prolungati a causa della pandemia, del maltempo e per la realizzazione di alcune migliorie tecniche ed estetiche. Ma oggi piazza della Vittoria è pronta a mostrare il suo nuovo look. Questo pomeriggio, infatti, il taglio del nastro alla presenza delle autorità che ha dato il via all’inaugurazione. Presenti il sindaco di Cairo Paolo Lambertini, l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, oltre ai progettisti degli studi Voarino Cairo, Rossi Secco di Imperia, Rocca Bacci Associati di Genova.

