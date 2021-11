Airole. Una delle più brutte prestazioni stagionali ha consegnato ieri sera all’Airole la terza sconfitta nel campionato 2021-22 di Serie C di calcio a 5 della Liguria. Nella quinta giornata del girone A infatti i biancoverdi hanno ceduto per 5-1 sul campo dell’Imperia al termine di una gara opaca in cui non sono mai entrati in partita.

