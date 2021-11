Pagano cento euro per un green pass falso, ma è una truffa: venti gli imperiesi raggirati

Imperia. Non solo avevano pagato 100 euro, tramite criptovaluta e bitcoin, ma avevano fornito i propri documenti di identità nella speranza di ottenere un Green Pass senza sottoporsi né alla vaccinazione anti Covid-19 né al tampone: sono una ventina i cittadini no vax residenti in provincia di Imperia raggirati da un’organizzazione criminale attiva sul canale Telegram, che prometteva l’emissione di certificati verdi falsi in cambio di soldi.

... » Leggi tutto