Provinciali, chiusa la lista a sostegno di Claudio Scajola presidente

Imperia. E’ stata chiusa ieri sera la lista del centrodestra a sostegno della candidatura di Claudio Scajola per la presidenza della Provincia. Al fotofinish, dopo settimane di totonomi e indiscrezioni, il sindaco di Imperia ha “approvato” le candidature di Mario Conio (Taggia) e Armando Biasi (Vallecrosia) in quota Cambiamo, per la Lega del presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Andrea Spinosi e del capogruppo a Sanremo Daniele Ventimiglia. Spazio anche al suo fedelissimo Luigino Dell’Erba, presidente in carica e sindaco di Aurigo.

