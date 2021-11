Salvò un compagno di classe dal suicidio: Mattarella premia il 14enne genovese Luca Ragosa

Genova. C’è anche un genovese, il 14enne Luca Ragosa, tra i 30 giovani premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’attestato di onore di Alfiere della Repubblica. Si tratta di giovani che nel 2021 si sono distinti per gesti di grande valore civico e anche per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia.

Luca Ragosa, nato il 4 giugno 2007 e residente a Genova, è stato premiato “per avere, senza esitazione, tratto in salvo un amico, impedendogli di compiere un gesto definitivo”.

