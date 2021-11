Vallecrosia, oggi la presentazione del libro “I Legionari del Duce” del prof Graziano Mamone

Vallecrosia. Alle 17,30 di oggi, presso la Sala polivalente comunale di via C. Colombo (solettone sud) in Vallecrosia, sempre nell’ambito delle manifestazioni comunali di “Aspettando il Natale 2021“, si terrà la presentazione libro Legionari del Duce in Spagna – tra storia e memoria 1936-1945 del prof. Graziano Mamone, docente di Storia all’Università di Genova e giovane promettente ricercatore cresciuto a Vallecrosia.

